Nurullah Aslan için transfer açıklaması: 'Gelen teklif başımızı döndürmeli'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah Aslan'a Süper Lig'den teklifler olduğunu ancak yüksek rakamlara ulaşılmadığı takdirde kendisini bırakmayı düşünmediklerini söyledi.Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nurullah'a Göztepe'nin ilgisini bildiklerini, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle ilgili de duyumları olduğunu kaydetti.Nurullah'ın kumaşının iyi olduğunu bildiklerini dile getiren Yıldırım,ifadelerini kullandı.Nurullah'a bugüne kadar resmi bir teklif gelmediğini de vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: