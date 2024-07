Nuri Şahin: ''Ben ve ekibim çok açız''

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Taylan'da devam edecek olan Borussia Dortmund'da teknik direktörü Nuri Şahin, kamp süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Nuri Şahin, ''Buraya ulaştığımızda muhteşem karşılama Borussia Dortmund'un Tayland'da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Burada kısa ama kesinlikle çok güzel vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.'' dedi.



Hazırlıklar hakkında konuşan Nuri Şahin, ''Hazırlıklarımız şu ana kadar iyi gidiyor, ileriye doğru adım atıyoruz. Pazar günü de bir adım daha ileri adım atmak istiyoruz, buradaki maçtan bunu bekliyorum. Bir koç olarak şu anda hangi seviyeye gitmek istediğimizi bilmek benim için önemli. Bunların hepsi bir süreç ama en başından itibaren doğru yönde ilerlemek gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Pazar günü oynanacak hazırlık maçıyla ilgili konuşan Türk hoca, ''Yarınki maça çok profesyonel bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü oyuncularımızın her birine dakikalar verilmeli ki herkes fiziksel olarak ilerleme gösterebilsin." yorumunu yaptı.



Ekip olarak başarıya aç durumda olduklarını söyleyen tecrübeli hoca, ''Beni tanıyanlar biliyor ki benim ve ekibim çok aç durumdayız. Biz Borussia Dortmund olarak her zaman şampiyonluklar için oynamak isteriz. Kendim ve oyuncularım için beklentilerim son derece yüksek.'' değerlendirmesinde bulundu.



Nuri Şahin sözlerini şöyle noktaladı: ''Tayland'a ilk defa geliyorum. Tayland ve Bangkok hakkında pek çok iyi şey duydum. Ne yazık ki burada çok az zamanımız var. Eğer boş bir an bulursam elbette buradaki kültürün bir kısmını özümsemeye çalışacağım.''





