Novak Djokovic, büyük şantajın eşiğinden döndü!

Tenis tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Novak Djokovic'in büyük bir şantajın ucundan döndüğü ortaya çıktı.



Model Natalija Scekic, Sırp tenisçi ile birlikte olma karşılığında kendisine bir adam tarafından 60 bin euro önerildiğini söyledi.



Bu teklifin nedeninden bahsetmeyen model, "Tanıdığım bir adam beni aradı, ciddi bir iş adamıydı. Benimle buluşmak istedi ve iş konuşacağız sandım. Konuştukça işin rengi ortaya çıktı. Benden, Novak Djokovic ile buluşup, onu baştan çıkarmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi istedi. Her şeyin ayarlandığını, 60 bin euro ödeme alacağımı ve dünyada istediğim bir yere gideceğimi söyledi. Şaka olduğunu düşündüm ancak ciddiydi. Aşağılanmış hissettim, umarım bunu Novak'a yapacak kimseyi bulamamıştır. O gerçek bir aile adamı." açıklamasını yaptı.



2014'ten beri evli olan Djokovic'in eşi Jelene ile birlikte 2 de çocuğu bulunuyor. Sırp tenisçinin evliliği 2018 yılında sarsılmış ancak daha sonra Djokovic sorunları çözdüklerini açıklamıştı.



