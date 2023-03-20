Norwich 'Nuh diyor, peygamber demiyor'

Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.



Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, tüm hesaplarını bu yıl şampiyonluk üzerine yaparken transferde de buna göre adımlar atılacak. Bu doğrultuda önce iç transferde bir operasyon yapılması planlanıyor.



İndirim isteniyor



Milot Rashica...



Geldiği günden beri performansını yükseltmeye devam ediyor. Kosovalı futbolcu, özellikle son dönemde oynadığı futbol ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Fakat İngiliz ekibi Norwich'ten kiralanan yıldız kanat oyuncusunun kontratı, sezon sonunda bitecek.



Hâl böyle olunca Galatasaray Yönetimi de elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Ada temsilcisi, daha önce 8 milyon Euro istemişti. Fakat Cim Bom, bu rakamı 6 milyon Euro'ya indirmek için uğraşıyor.



Eğer iki kulüp orta yol bulursa, yaz transfer döneminde imzalar atılacak.



