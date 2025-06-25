Nigel Hayes-Davis: 'Hep birlikte çok iyi iş çıkardık'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.



Sarı-Lacivertli takımın oyuncularından Nigel Hayes-Davis, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu değerlendiren Davis, "Çok iyi iş çıkardık. Çok iyi bir koça ve oyuncu grubu sahip bir takıma karşı oynadık ama biz de özel bir takımız. Fenerbahçe basketbolu için 3 kupayla en iyi sezonu geçirdik.



Son 2 ayı sakatlıklarla geçirdim. Takımıma yardım etmem gerekiyordu. Elimizden geleni yapmak zorundaydık. 10 ay olsun, ne olursa olsun, hep birlikte çok iyi iş çıkardık. 3 farklı kulvarda şampiyon olduk. Parçası olduğum için mutluyum." dedi.



