25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-084'
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-088'
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Nigel Hayes-Davis: "Hep birlikte çok iyi iş çıkardık"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalde Beşiktaş Fibabanka'yı 4-1'le geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko oyuncularından Nigel Hayes-Davis, açıklamalar yaptı.

calendar 25 Haziran 2025 23:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nigel Hayes-Davis: 'Hep birlikte çok iyi iş çıkardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-Lacivertli takımın oyuncularından Nigel Hayes-Davis, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. 
Şampiyonluğu değerlendiren Davis, "Çok iyi iş çıkardık. Çok iyi bir koça ve oyuncu grubu sahip bir takıma karşı oynadık ama biz de özel bir takımız. Fenerbahçe basketbolu için 3 kupayla en iyi sezonu geçirdik.

Son 2 ayı sakatlıklarla geçirdim. Takımıma yardım etmem gerekiyordu. Elimizden geleni yapmak zorundaydık. 10 ay olsun, ne olursa olsun, hep birlikte çok iyi iş çıkardık. 3 farklı kulvarda şampiyon olduk. Parçası olduğum için mutluyum." dedi. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.