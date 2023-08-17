Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile imzalıyor!

Aston Villa'nın Galatasaray'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı Nicolo Zaniolo, dün akşam saatlerinde İngiltere'ye giderken yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile imzalıyor!
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17 Ağustos 2023 09:18
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 09:34
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, dün akşam saatlerinde İngiltere'ye geçti.

İtalyan yıldız burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından İngiliz deviyle sözleşme imzalayacak.

Bu yıl şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a gelen 23 yaşındaki hücumcu, böylece sadece 6 ay içerisinde Premier Lig'e gitme başarısını göstermiş oldu.

Zaniolo, "Harika günler geçirdim" dediği Galatasaray'da, taraftarlara da duygusal bir veda mesajı gönderdi. 



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