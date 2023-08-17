Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile imzalıyor!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, dün akşam saatlerinde İngiltere'ye geçti.
İtalyan yıldız burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından İngiliz deviyle sözleşme imzalayacak.
Bu yıl şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a gelen 23 yaşındaki hücumcu, böylece sadece 6 ay içerisinde Premier Lig'e gitme başarısını göstermiş oldu.
Zaniolo, "Harika günler geçirdim" dediği Galatasaray'da, taraftarlara da duygusal bir veda mesajı gönderdi.
İtalyan yıldız burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından İngiliz deviyle sözleşme imzalayacak.
Bu yıl şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a gelen 23 yaşındaki hücumcu, böylece sadece 6 ay içerisinde Premier Lig'e gitme başarısını göstermiş oldu.
Zaniolo, "Harika günler geçirdim" dediği Galatasaray'da, taraftarlara da duygusal bir veda mesajı gönderdi.