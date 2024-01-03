Nicolas Pepe'ye dev talip!

Milan'ın, Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ile ilgilendiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Nicolas Pepe'ye dev talip!
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03 Ocak 2024 13:52
Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın Pepe için bu ay içerisinde harekete geçeceğini öne sürdü.

Milan'ın, Trabzonspor'la deneyimli oyuncu için görüşeceği de kaydedildi.

Nicolas Pepe, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da 28 yaşındaki oyuncu aldığı kısa sürelerde klasını gösterdi. Ligde 7 maçta 318 dakika şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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