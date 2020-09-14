Neymar: 'Tek pişmanlığım yüzüne vurmamak oldu'

PSG ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Neymar'ın rakibine yaptığı hareketin ırkçılık içeren sözler sebebiyle gerçekleştiğini söylediği anlar ortaya çıktı.



Neymar Marsilya maçının 90+7. dakikasında İspanyol Alvaro Gonzalez ile yaşadığı diyaloğun ırkçılık sebebiyle gerçekleştiğini maçın hakemlerine söyledi. Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Neymar maçın yardımcı hakemine "Irkçılık yapıyor" diye söylediği sözler duyuldu.



Maçın ardından twitter hasabından paylaşım yapan Neymar, " Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu" sözlerini kullandı.



Maçın ardından Marsilya teknik direktörü Andre Vilas-Boas ise yaptığı açıklamada oyuncusu Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözler kullandığını düşünmediğini söyledi.



