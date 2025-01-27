Neymar, Santos'a geri dönüyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen Neymar, eski takımı Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, Santos ile anlaştı.



BU HAFTA GÖRÜŞME



Neymar ile anlaşmaya varan Santos, Al Hilal ile bu hafta transfer için görüşecek ve transferi resmiyete dökmeye çalışacak.



Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun eski performansından ok uzak olduğunu ve Neymar'ı lig kadrosuna yazmayacaklarını söylemişti.



SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI



Al Hilal'in 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Neymar'ın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Al Hilal'de sakatlıkların etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Neymar, sahaya çıktığı 7 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



12 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ



Neymar, Santos'a transferinin resmiyet kazanması durumunda 12 yıl sonra Brezilya temsilcisine geri dönecek. 2013 yazında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, daha sonra Paris Saint-Germain ve Al Hilal formaları giymişti.



