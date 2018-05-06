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"Neymar, Ronaldo ile oynamak istiyor"

Neymar'ın gelecek sezon Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile oynamak istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Neymar, Ronaldo ile oynamak istiyor'
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06 Mayıs 2018 01:55
Neymar, Real Madrid'de oynamak istiyor!  Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınında Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'de mutsuz olan Neymar, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istiyor.

Haberde; Neymar'ın Ballon d'Or hedefi olmasına karşın Ronaldo ile daha güçlü bir aday olacağına inandığı belirtilirken Cristiano Ronaldo'nun da bu transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Ayrıca olası Neymar transferinin ardından Cristiano Ronaldo'ya ciddi derecede zam yapılacağı ve Portekizli yıldızın maddi açıdan mutlu edileceği vurgulandı.

Neymar'ın PSG'de serbest kalma bedeli olmaması sebebiyle Real Madrid'in en yakın zamanda Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.



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