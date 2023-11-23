Neymar, PSG'ye sakat olarak geldi iddiası

PSG'nin eski kulüp doktoru, 2017'de transfer edilen Neymar hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Neymar, PSG'ye sakat olarak geldi iddiası
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23 Kasım 2023 21:59
Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017 yılında tam 222 milyon euro ödenerek transfer edilen Neymar hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

"Neymar, 2017'de PSG'ye transfer olduğunda hali hazırda bir sakatlığı vardı (5. metatarsaldaki stres kırığı). O zaman 'transfer çılgınlığı' sebebiyle onu ameliyat etmedik. Sonrasında yaşadığı sakatlıkların yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yok."

173 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 173 resmi maça çıkan Neymar bu karşılaşmalarda 118 gol, 77 asistlik skor katkısı sağladı.

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