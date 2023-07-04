Neymar'a büyük ceza! 3.3 milyon dolar

Neymar'a Brezilya'nın Mangaratiba kasabasında bulunan villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa ettiği için 3.3 milyon dolar para cezası verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Neymar'a büyük ceza! 3.3 milyon dolar
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04 Temmuz 2023 22:25
Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar ağır bir ceza aldı.

4 ayrı çevre suçu işlediği kararlaştıran yıldız oyuncuya, 3.3 milyon dolar para cezası verildi.

31 yaşındaki Neymar, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu.

Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi de var.

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