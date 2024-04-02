Newcastle United'dan Alexander Isak açıklaması!

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, yıldız oyuncusu Alexander Isak'ın transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'dan Alexander Isak açıklaması!
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02 Nisan 2024 18:46
Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, yıldız forvet oyuncularından Alexander Isak'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Howe yaptığı açıklamada, Isak'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde satılmayacağını dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Howe, "O olağanüstü bir yetenek ve Newcastle'la bağlantısı olan hiç kimse onu kaybetmek istemez. Cumartesi günü mükemmeldi. Açık oyunda gol atamadı ama iki penaltısı olağanüstüydü ve genel oyunu çok iyiydi" dedi.

Sözlerine devam eden Howe, ''Isak çok iyi. Bağlantı oyunu, atletizmi, gerçekten iyi bir yere gidiyor." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI 

Newcastle'da bu sezon 31 maça çıkan Isak, 18 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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