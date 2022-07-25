Newcastle'ın yeni hedefi Julian Draxler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin gündemine son olarak PSG'li Julian Draxler geldi.



Fransız basınında çıkan habere göre; Lille'den Sven Botman'ı transfer eden, Reims'den Hugo Ekitike'yi ise PSG'ye kaptıran Newcastle United, yine Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler için girişimlerini sıklaştırdı.



Haberde, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Julian Draxler'in Paris Saint Germain tarafından gözden çıkarıldığı ve transferin 20-30 milyon euro civarında bir bedelle sonlanabileceği ifade edildi. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek isteyen Draxler'in, Avrupa kupalarından feragat edip Newcastle United'a katılma konusunda tereddütleri olduğu ancak Newcastle United kadrosunda yıldız oyuncu konumunda olacağı için biraz düşünmek istediği yazıldı.



Julian Draxler geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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