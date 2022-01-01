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Nets, Simmons'ın "birkaç normal sezon maçı" oynamasını bekliyor!

Brooklyn Nets'in, point guardı Ben Simmons'ın playofflar başlamadan önce bir "birkaç" normal sezon maçı için geri dönebileceğini umduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, point guardı Ben Simmons'ın playofflar başlamadan önce bir "birkaç" normal sezon maçı için geri dönebileceğini umduğu iddia edildi.

Nets, kendisi için başlangıçta geçtiğimiz Cuma günkü Portland Trail Blazers maçını hedeflemiş olsa da, son haftalarda Simmons'ın sırtının alt bölgesindeki ağrı yüzünden rehabilitasyon sürecine bir veya iki günden fazla devam edememesi nedeniyle, bu durum imkansız hale gelmişti.

Koç Steve Nash Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Simmons'ın epidural bir aşı olduğunu ve bunun iyileşmesine yardımcı olacağını umduğunu söylemişti.

Nets, play-in turnuvası başlamadan önce, sırasıyla 8 ve 10 Nisan'daki son iki normal sezon maçında Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers'a karşı oynayacak.

Brooklyn, Simmons'ı 10 Şubat'ta Philadelphia 76ers'tan almıştı.


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