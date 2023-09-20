Nenad Bjelica: 'Sonuçtan gurur duyuyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçla ilgili Hırvat basınına açıklamalar yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan ile aralarındaki diyaloğu anlatan Bjelica, flaş sözler söyledi.
"BAŞKAN BANA SARILDI"
Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez Türkiye'de büyük bir maçta 3 puan tadan Bjelica, "Başkanımız, Beşiktaş maçı sonrası stat çıkışında bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay değil. Birlikte iyi bir kadro oluşturduk. Bu zaferin de sadece başlangıç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"SONUÇTAN GURUR DUYUYORUM"
Trabzonspor gibi bir takımda çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "Burada çalışmak muhteşem. Beşiktaş maçı bizim için önemli bir zafer. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sonuçtan gurur duyuyorum. Umarım taraftarlarımız da bizimle hep gurur duyar" dedi.
"BAŞKAN BANA SARILDI"
Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez Türkiye'de büyük bir maçta 3 puan tadan Bjelica, "Başkanımız, Beşiktaş maçı sonrası stat çıkışında bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay değil. Birlikte iyi bir kadro oluşturduk. Bu zaferin de sadece başlangıç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"SONUÇTAN GURUR DUYUYORUM"
Trabzonspor gibi bir takımda çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "Burada çalışmak muhteşem. Beşiktaş maçı bizim için önemli bir zafer. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sonuçtan gurur duyuyorum. Umarım taraftarlarımız da bizimle hep gurur duyar" dedi.