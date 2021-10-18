Nelsson, Konyaspor maçında kusursuz oynadı

Victor Nelsson, Konyaspor karşısında Galatasaray'daki en iyi performanslarından birini sergiledi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Nelsson, Konyaspor maçında kusursuz oynadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 09:50
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, sarı kırmızılı kulüpteki en iyi performanslardan birini Konyaspor'a karşı sergiledi.

23 yaşındaki savunmacı, defansın göbeğinde Alpaslan Öztürk ile iyi bir uyum yakaladı. Nelsson, özellikle Konyaspor 'un büyük baskı kurduğu ikinci yarıdaki oyunuyla takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli pay sahibi oldu.

Danimarkalı defans oyuncusu, 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, tam 7 atak uzaklaştırdı ve 1 top kazandı. Victor Nelsson, yaptığı kritik müdahalelerle Konyaspor'un eşitliği sağlamasına izin vermedi.

Başarılı futbolcu, ilk yarıda ayrıca geriden oyun kurulması konusunda da takımına önemli katkı sağladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.