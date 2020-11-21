Necip Uysal: 'Benim çocukluk hayalim Beşiktaş!'

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın en çok forma giyen 3. oyuncusu olmasını değerlendiren Necip, "Böyle bir ünvana sahip olmak, herkese nasip olmuyor. Benim çocukluk hayalim Beşiktaş. Kupalar kazanmak, kaptanlık yapmak... Allah'a şükür hepsini yaşıyorum." dedi.



Tek idmanla maça çıkmasının kendisini zorladığını dile getiren Uysal, "12-13 gündür karantinadaydım. Tek idmanla maça çıktım. Çok zordu. İlk yarı biz iyiydik. İkinci yarı Başakşehir daha iyiydi. Şanslıydık, kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Tek tek gidiyoruz. Önümüzde derbi var. En iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.



