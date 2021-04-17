Ne Falcao, ne Muhammed: En verimlisi Kerem Aktürkoğlu!

Göztepe maçında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, skor anlamında Galatasaray'ın en çok verim aldığı oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ne Falcao, ne Muhammed: En verimlisi Kerem Aktürkoğlu!
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17 Nisan 2021 20:41
Galatasaray'ın sezon başında Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, şans bulduğu Göztepe maçını çok iyi değerlendirdi ve hat-trick yaptı.

Sonuncusu penaltıdan olmak üzere 19, 39 ve 64'te ağları sarsan 22 yaşındaki futbolcu, takımın "en verimli golcüsü" oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 398 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez ağları sarstı ve 66 dakikada bir golle takımın bulduğu şansa göre en sık gol atan ismi olmayı başardı.

Galatasaray'da Radamel Falcao, 97 dakikada bir, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ise 144 dakikada bir ağları sarsıyor.

398 dakika, 6 gol: Kerem Aktürkoğlu
780 dakika, 8 gol: Radamel Falcao
724 dakika, 5 gol: Mustafa Muhammed

1588 GÜN SONRA BİR İLK

Göztepe ağlarına hat-trick bırakan 22 yaşındaki oyuncu ayrıca Galatasaray'da önemli bir başarıya daha ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, Aralık 2016'dan sonra (1588 gün) Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Yasin Öztekin, Gaziantep ağlarına 3 gol bırakmıştı.





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