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NBA, 65 yaş üzeri koçlara izin çıkarmayabilir!

NBA'in, yaş olarak ileride olan bazı koçları koronavirüsten korumak adına, sezon devam ettiğinde benchte olmalarına izin vermeyebileceği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, yaş olarak ileride olan bazı koçları koronavirüsten korumak adına, sezon devam ettiğinde benchte olmalarına izin vermeyebileceği söylendi.

Hastalık Kontrol Merkezleri, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin KOVID-19'un neden olduğu yan etkiler için daha yüksek risk altında olduğunu ileri sürmekteydi.

NBA'in sezona geri döndüğü anda tekrar işe başlayacak olan ve bu kritere uyan, Gregg Popovich (71), Mike D'Antoni (69) ve Alvin Gentry (65) gibi koçlar bulunuyor.

D'Antoni ve Gentry bu riske rağmen koçluk yapmak istediklerini söylemişlerdi.

D'Antoni, konuyla ilgili "Eminim herkesi güvende tutmak istiyorlardır, ancak daha risk altındaki insanları ayırma olayına umarım girmezler." şeklinde konuşmuştu.


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