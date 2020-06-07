Napoli transfer kapısını açtı; Milik satışta, Koulibaly için servet!

Napoli'de transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor.Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, yaptığı açıklamada Arkadiusz Milik ile yeni sözleşme için anlaşma sağlanamazsa, Polonyalı forvetin satılacağını belirtti.Peşinde birçok dünya devi olan stoper Kalidou Koulibaly için de konuşan Napoli Sportif Direktörü, 28 yaşındaki oyuncunun 120 milyon avrodan aşağıda bir ücret karşılığında takımdan ayrılmayacağını açıkladı.Polonyalı forvet Arkadiusz Milik için Juventus, Milan ve Arsenal'in devrede olduğu bilinirken; 26 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.Giuntoli Milik için yaptığı açıklamada; "" dedi.Koulibaly için de açıklamalar yapan Sportif Direktör; "" dedi.