Napoli, deplasmanda kaybetti!

Napoli, deplasmanda Empoli'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli, deplasmanda kaybetti!
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20 Nisan 2024 20:50
İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Napoli, Empoli deplasmanına konuk oldu. Carlo Castellani'deki maçtan Napoli 1-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi Empoli'ye 3 puanı getiren golü 4. dakikada Alberto Cerri attı.

Bu sonucun ardından Napoli, 49 puanda kaldı. Empoli, 31 puana yükseldi.

Napoli, gelecek hafta sahasında Roma'yı konuk edecek. Empoli, Atalanta deplasmanına gidecek.

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