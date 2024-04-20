İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Napoli, Empoli deplasmanına konuk oldu. Carlo Castellani'deki maçtan Napoli 1-0 yenik ayrıldı.
Karşılaşmada ev sahibi Empoli'ye 3 puanı getiren golü 4. dakikada Alberto Cerri attı.
Bu sonucun ardından Napoli, 49 puanda kaldı. Empoli, 31 puana yükseldi.
Napoli, gelecek hafta sahasında Roma'yı konuk edecek. Empoli, Atalanta deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada ev sahibi Empoli'ye 3 puanı getiren golü 4. dakikada Alberto Cerri attı.
Bu sonucun ardından Napoli, 49 puanda kaldı. Empoli, 31 puana yükseldi.
Napoli, gelecek hafta sahasında Roma'yı konuk edecek. Empoli, Atalanta deplasmanına gidecek.
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