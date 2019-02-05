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Napoli, 70 milyon euroyu reddetti!

Napoli, Liverpool'un devre arasında Lorenzo Insigne için yaptığı 70 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli, 70 milyon euroyu reddetti!
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05 Şubat 2019 06:01
Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un devre arasında Napoli'ye yıldız oyuncusu için yaptığı teklif açıklandı.

Liverpool, devre arası transfer döneminde Lorenzo Insigne için Napoli'ye 70 milyon euroluk teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis teklifi düşük bulduğu için kabul etmedi.

Napoli'nin Insigne'nin transferi için en az 150 milyon euro istediği belirtildi. Liverpool'un sezon sonunda Napoli'ye bir teklif daha yapması bekleniyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun 2022 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunuyor.



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