Napoli, 70 milyon euroyu reddetti!

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un devre arasında Napoli'ye yıldız oyuncusu için yaptığı teklif açıklandı.Liverpool, devre arası transfer döneminde Lorenzo Insigne için Napoli'ye 70 milyon euroluk teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis teklifi düşük bulduğu için kabul etmedi.Napoli'nin Insigne'nin transferi için en az 150 milyon euro istediği belirtildi. Liverpool'un sezon sonunda Napoli'ye bir teklif daha yapması bekleniyor.27 yaşındaki hücum oyuncusunun 2022 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunuyor.