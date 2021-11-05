Nando De Colo: 'Müthiş bir galibiyet oldu'

THY EuroLeague'de deplasmanda CSKA Moskova'yı 91-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da, Nando De Colo, müthiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Mücadeleyi değerlendiren yıldız isim, "Müthiş bir galibiyet oldu, özellikle de mağlubiyetlerimizden sonra. Umarım hepimize ders olmuştur ı kaybediş şekillerimiz. Pes etmedik, devam ettik ve koçumuzun bize verdiği özgüvenle de kazanmayı başardık." dedi.



Takım olmanın önemine vurgu yapan De Colo, "Birlikte olmak çok önemli. Çünkü bu sezon yeni bir sayfa açtık. Yeni bir antrenörümüz oldu, yeni katılanlar oldu, hepimizin birbirini tanıması bir süreç. Kaybediş şekillerimiz de hep iki tarafın da kazanma şansı olan durumlar vardı. O yüzden birbirimizi daha iyi tanıyıp, derslerimizi alıp bu şekilde kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.





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