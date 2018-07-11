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Nadal Wimbledon'da yarı finalde

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Arjantinli Del Potro'yu 3-2 mağlup ederek yarı finalde Sırp Djokovic'in rakibi oldu.

Kaynak: AA
Nadal Wimbledon'da yarı finalde
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11 Temmuz 2018 23:13
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Rafael Nadal, zorlandığı maçta Juan Martin del Potro'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, tek erkeklerde yapılan iki çeyrek final karşılaşması ile sona erdi.

Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaştı.

4 saat 48 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Nadal, Arjantinli rakibini 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İspanyol tenisçi, bu turda 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner, 13 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı.

ABD'li Isner, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek büyük sürprize imza atan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Serena Williams maça çıkacak

Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges, 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber tek kadınlar yarı finalinde maça çıkacak.

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