Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Stephen Curry'nin önceki yıl neden uzatma kontratı imzalamadığını açıkladı.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, geçtiğimiz sezon üç yıllığı 156 milyon dolarlık bir kontrat uzatması imzalamaya hak kazanan ancak bu opsiyonu pas geçen Curry'yi, kontratının biteceği Temmuz 2022'de Lakers'a katılması için ikna etmeye çalıştığı söyleniyordu.



Tüm bu söylentileri tamamen bitirme amaçlı olarak Myers, The Athletic'e konuştu:



"Bunları her zaman duyacağız. Artık bir adamın uzatma imzalaması önemli değil, ister bizimkilerden biri olsun, ister başkası olsun. Bu söylentiler asla durmaz. Ancak bu konuda yapabileceğimiz tek şey, iş yerimizi insanların gelmek ve rekabet etmek istedikleri bir yer haline getirmek. Steph'in burada geçirdiği sürede, hem bireysel hem de takım anlamında rekabet etmesi için gerçekten iyi bir şans verdiğimizi hissettiğini düşünüyorum.



İmzayı atmadığında, kimse üzülmedi. 'Bunu gelecek sezonun sonunda konuşalım' dedik sadece. Ve bence bu da, muhtemelen kimsenin bu konuyla hiçbir problemi olmadığı anlamına geliyor."



Warriors, Curry'yi 2026'ya kadar Bay Area'da tutabilecek dört yıllık bir kontrat uzatma için, yıldız oyuncuya 215 milyon dolarlık bir teklifte bulunabilir.



