Myers, Iguodala'nın Warriors'taki fedakarlığını, detaylıca anlattı!

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Andre Iguodala'yı takım için oldukça özel kılan durumu, ayrıntılarıyla açıkladı.



The Woj Pod'da, ESPN'den Adrian Wojnarowski ile konuşan Myers, 2015 Finaller MVP'sini bu denli özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle anlattı:



"Andre'nin çok etkileyici olan bir kısmı da bu. Steve'e 'Tamam, eğer takım için en iyi olduğunu düşündüğün buysa' der. Sadece bunu söylemekle kalmaz, o anda bir muhabire kayıt dışında 'Bu saçmalık, bu adam asla hayatında koçluk yapmamış, gelip bana benchten gelmemi mi söylüyor? Ben bir Olimpiyat şampiyonuyum, All-Star'ım' falan demez. Ve sonra antrenmana gider, bunlardan hiçbirini yapmaz. Takım için bunun en iyisi olduğuna inanır ve söyler."



Myers'ın dediği gibi, Kerr 2014'te geldiğinde Iguodala'nın en büyük fedakarlığı, bir bench rolünü tamamen kabul etmesiydi. Iguodala, benchten ilk gelecek olan oyuncu olarak belirlenirken, bu hamle Golden State'in şansını iyi yönde değiştirmişti. Benchten gelmesine rağmen, Iguodala birçok kez maç sonlarında yer almıştı.



"UNVANINIZIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜN"



Myers ayrıca durumu, bir terfiyi hak eden bir başkan yardımcısının, organizasyon bazında bir ihtiyacı karşılamak için, unvanının düşürülmesine benzetti:



"İnsanların bunu gerçekten anlayabilmeleri için, diyorum ki, şirketinizde veya kuruluşunuzda başkan yardımcısı olduğunuzu, sahip olduğunuz rolü hak ettiğinizi, ve size 'Hey John, bu ofisi hak ediyorsun, bu şampiyonluğu hak ediyorsun, ama senin unvanını bir tür asistana veya direktöre düşüreceğiz ve bu arada, muhtemelen bu gece SportsCenter'da olacak tavrını iyi tutacaksın, tamam mı, haydi görüşürüz.' dendiğini düşünün."



"KAMERA KAPATILSA DA, YALAN SÖYLEMİYORDU"



Myers ayrıca Kerr kendisine takım için planlarını söylediğinde, Miami Heat forvetinin muhtemelen ne hissettiğinin resmini çizdi. Iguodala'nın somurtmuş ve ağlamış olma ihtimali olsa da, ekibin yararı için rolü kabul edecek kadar profesyoneldi:



"Her durumda, Andre benchten geliyordu ve bu daha zor bir durumdu. Ve insanlar maçlarda sonra onunla röportaj yaparken, 'Andre, benchten gelmek nasıl bir duygu?' diye soruyorlardı. O da, 'Bence bu, takım için en iyisi' diyordu ve muhabir mikrofonunu kapattığında 'Gerçekten, bu biraz berbat bir durum değil mi, bunu yapmak istemiyor musun?' diyordu ve Andre yine de 'Hayır, bunu yapacağım' diyordu."



Iguodala'nın fedakarlığı, Golden State'in beş yıl içinde üç şampiyonluk kazanmasında çok yardımcı olmuştu. Ne yazık ki, Warriors'ın geçtiğimiz yaz D'Angelo Russell'ı getirdiği imza ve takas anlaşmasına yer açmak için, kendisinin takımdan gönderilmesi gerekmişti.



