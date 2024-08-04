Mustafa Hekimoğlu: "Golüm Ronaldo'ya benzetildi"

Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu, 5-0 kazanılan Galatasaray maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Hekimoğlu: 'Golüm Ronaldo'ya benzetildi'
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04 Ağustos 2024 01:08
Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu, 5-0 kazanılan Galatasaray maçını değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, "Çok teşekkür ediyorum. Bir derbi için 5-0'lık galibiyet çok önemli. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu." sözlerini sarf etti.

"Golün Brezilyalı Ronaldo'nun attığı gole benzetildi..." yorumuna cevap veren Mustafa, "Evet benzetildi. Ben de az önce baktım, benzetilmiş gerçekten. Maç öncesi arkadaşlarım gol atacaksın dediler. Bu golüm de onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.
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