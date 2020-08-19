Mustafa Cengiz'den Lemina sorusuna: 'Bizi isteyenle beraber oluruz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mario Lemina ve diğer tüm transfer iddialarıyla ilgili gelen soruya erkek voleybol takımının lansmanında cevap verdi.



Mustafa Cengiz'e sosyal medya hesabı üzerinden "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan. Ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim ve herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" açıklamaları yapan Mario Lemina'nın sözleri hatırlatıldı.



"BİZİ İSTEYENLE BERABER OLURUZ"



Soru üzerine Mustafa Cengiz, "Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray olarak 40 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz bizi isteyenle beraber oluruz." dedi.



"TRANSFER İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



Mustafa Cengiz ayrıca "Biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli. Voleyboldan futbola, baskete. Hayatını bunu hasretmiş. Sen nasıl sabahleyin haber peşindeysen, bu insanlar da form tutmak için birçok şeyden fedakarlık ediyorlar. Bütün sporculara saygı duyuyorum. İsim verilen kişiler için de geçerli. Teknik ekip ve scoutlar ile birlikte en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



