Muslera'nın sakatlığından önce 'ofsayt' isyanı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk eden Fernando Muslera hastaneye görütürüldü.



Ceza sahası içerisinde Çaykur Rizesporlu futbolcu ile çarpışmasının ardından yerden kalkamayan Muslera için sahada yer alan tüm futbolcular büyük üzüntü duydu.



Çarpışma anından hemen önce Rizesporlu futbolcunun ofsaytta olduğu tespit edildi ancak VAR protokolü gereği pozisyon tamamlanıncaya kadar oyun devam etti.



Yaşanan bu duruma tepki gösteren Galatasaray yorumcusu Evren Turhan, "Yan hakemin önünde 1 metre ofsayt, bayrağı kaldırmıyor. Bariz olunca kaldırmıyorsan sen niye oradasın... Yeni kuralmış, sakatlandı adam. Ofsaytı kaldırsa pozisyon kesilecek..." ifadelerini kullandı.



