Murray, %100 sağlıklı dönmek istiyor: "Acele edemem!"

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, çapraz bağ sakatlığından "%100" sağlıklı dönmek istediğini ve acele etmediğini söyledi.



Murray, önceki sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığından sonra tekrar parkelere dönmek için acelesi olmadığını belirtti:



"Sadece beş ay önce, bacağımı yataktan kaldıramıyordum bile. Yani çok yol kat ettim. Ama bazı şeyleri yaptığımda, bunu istediğim hızda veya seviyede yapamadığımı bazen kendime hatırlatmam gerekiyor.



Geri dönmek ve iyileştiğime tamamen inanmak, benim için en önemli şey. İleride çok sayı bulduğum veya 1'e 1 oynadığım birçok video görebilirsiniz, ancak bu, istediğim biçimde hissettiğim anlamına gelmez. Bu zamanla olacak bir şey ve bunu da aceleye getiremem.



Geri döndüğümde tamamen iyi hissetmek istiyorum. Takım ne noktada olursa olsun, %85 sağlıklıysam bile geri dönmek istemem. Normalde oynadığım güç miktarıyla oynayabileceğimi hissettiğimde dönmek isterim. Üzerine gereğinden fazla düşünmek de istemem. Hiçbir ağrım olmadan ve düşünmeden oynayabileceğim bir noktada olmak isterim.



Böylece geri döndüğümde hepimiz birbirimize tamamen uyum sağlayabilir ve daha da iyi oynayabiliriz."



Geçen sezon 48 maçta forma giyen Murray, sakatlığına kadar 21.2 sayı, 4.8 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



