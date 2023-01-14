Murat Sancak: 'Faul görmedim, gol verilmeliydi'

Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın ardından ev sahibi ekibin başkanı Murat Sancak, Ankaragücü'nün iptal edilen golüyle ilgili bir açıklama yaptı.



Murat sancak yaptığı paylaşımda, "Evet, bugün oynanan maçta ilk yediğimiz gölde ben bir faul görmedim. Hakem VAR'da 4-5 pozisyon dan seyretti faul olduğuna karar verdi." dedi.



Golün verilmesi gerektiğini söyleyen Sancak, "Ne diyeyim keşke gol verilseydi. Bu taraftar ve bu oyuncularla yine galip gelirdik. Ankaragücü başkanı Faruk abime geçmiş olsun. Allah yollarını açık etsin." ifadelerini kullandı.





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