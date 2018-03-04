Muharrem Usta'dan istifa cevabı

Trabzonspor'da '50. yılda şampiyonluk' hedefinden uzaklaşılması ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinden sonra ekonomik krizin de kapıya dayanması camiayı tedirgin etmeye başladı.Başkan Muharrem Usta; kulübün kurucuları, kurul başkanları, eski başkan ile asbaşkanlarını toplantıya davet etmiş ve çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu.Başkan Usta'nın bu toplantıda, "Kongreye gitmek ya da bırakıp gitmek çözüm değil. Acil ödemeler için kulüp para bulabilecek mi, buna bakmak lazım... Kulübün bu badireleri atlatabilmesi için önemli projeler gerçekleştirmek üzereyiz. Mutlaka düzlüğe çıkacağız, bu bağlamda desteğinize ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.Buluşmada yer alan katılımcıların, başkan Usta'ya toplantıda çeşitli önerilerde bulundukları belirtildi. Bu doğrultuda Trabzonlu işadamları ve üyelerin ekonomik olarak ellerini taşın altına koymasının sağlanabilmesi için çalışmaların yapılabileceği ifade edilirken, Usta'nın da buna sıcak baktığı öğrenildi.