Muharrem Usta'dan Ağaoğlu yönetimine ceza tepkisi

UEFA'nın verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasını CAS'ın da onaylaması sonrası eski başkan Muharrem Usta'dan eleştiri geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Usta, "Keske size zamanında tweet üzerinden bağış yaptığımda bağış makbuzunu keserek bilançoya koysadınız. Böylece UEFA'ya blanço doğru sunulsaydı. Genel kurulda oylayarak borç sildiren MUCİT her kimse lütfen kamuoyu bunları tanısın." ifadelerini kullandı.



UEFA'nın yanıltıldığını savunan Muharrem Usta, "Hem Usta bağış yaptı denilerek UEFA yanıltılıyor, hem de bağış yaptı denilen USTA İsviçre dönüşü alelacele mahkemeye veriliyor. Sonra mı... UEFA'ya 'Usta'yı mahkemeye verdik' işte evrakları deniliyor. UEFA nezdinde güvenilirlik kalır mı? Bu ne yaman çelişkidir" sözleriyle tepki gösterdi.



Bu sürecin ardından Trabzonspor'un ceza aldığını kaydeden Usta, "İşte yaşanan bu süreç nedeniyle UEFA Trabzonspor'a cezayı veriyor. İnanılır gibi değil. UEFA'nın ilk uyarısında niçin bağış için gelmediniz de cezadan sonra geldiniz. Bu durum benden bile saklandı ta ki basından cezayı duyana kadar" diye konuştu.



"Borsaya açık bir şirkette genel kurulda oylayarak borç silinir mi?" sorusunu soran Usta şu ifadeleri kullandı;



"Bu yönlendirmeyi yapanlar ve kararı alanlar hiç mi ne yapıyoruz demediler. Özetle... Önce UEFA sonra CAS nezdinde yaşanan süreçler özel evrakta çelişkiler bağlamında güveni tamamen ortadan kaldırdı.



Keşke blançodan hukuksuz olarak borç silindiğini UEFA tespit ettiğinde ve düzeltin diye uyardığında haberimiz olsaydı. Hep beraber ortak mücadele etseydik. Onu bile yapmadınız. Sır gibi saklayarak yanlış yollara yöneldiniz.



Ben ayrılırken kulübe bırakmış olduğum sponsorluk sözleşmesi bile bu cezayı engellerdi ama o bile dikkate alınmadı.



Evet bana tüm yapılanlara rağmen keşke Trabzonspor için işbirliği yapabilseydık. Beraber savaş verseydik de milyonlarca euro gelir kaybı ile bu ceza gelmeseydi. KEŞKE!"



