Muğlaspor kupasına kavuşuyor

Şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, Mazıdağı Fosfatspor maçı sonrası taraftarıyla birlikte büyük coşku yaşayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muğlaspor kupasına kavuşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 13:46
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyen Muğlaspor kupasına yarın Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak.

Muğla Atatürk Stadı'ndaki tarihi maç saat 15.00'te başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkan Muğlapor maçın ardından kupasını alacak.

Kupa töreni maç sonrası saat 17.30-18.30 arasında düzenlenecek. Kupayı taraftarlarıyla birlikte aldıktan sonra saat 19.30'da üstü açık otobüsle şehir turu atacak Muğlaspor için saat 20.30'da şampiyonluk töreni de düzenlenecek. Törende sanatçı Eypio sahne alacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.