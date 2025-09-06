06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Muçi: "Trabzonspor'a yardımcı olmak için heyecanlıyım"

Beşiktaş'lı futbolcu Ernest Muçi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi için kente geldi. Arnavut futbolcu, havaalanında açıklamalarda bulundu.

06 Eylül 2025 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Muçi: 'Trabzonspor'a yardımcı olmak için heyecanlıyım'






Beşiktaş'lı futbolcu Ernest Muçi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi için kente geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muçi, mutlu olduğunu, takımla çalışmalara başlayabilmek için sabırsızlandığını söyledi.

"TRABZONSPOR HAKKINDA BİLGİM VARDI"

Trabzonspor'un kendisi için önemli fırsat olduğunu ifade eden Muçi, "Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor'un Türkiye liginde büyük takımlardan biri olduğunu biliyordum. Menajerim Trabzonspor'un bana olan ilgisinden bahsettikten sonra hemen takıma katılmak istediğimi, bunun beni çok mutlu ettiğini söyledim. Takımla başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.


"TAKIMA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Muçi, gol ve asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hocanın da beni istediğini biliyorum. Ben de hocamızla ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak tanıdığım futbolcu belki yok ama zaten bütün oyuncular hakkında bilgim var. Hepsini uzaktan da olsa tanıyorum. Ben de içlerine dahil olduktan sonra onların bir parçası olmayı istiyorum. Sanki dışardan gelen biri değil de sanki hep buradaymış gibi hissettireceklerini zaten biliyorum. Ben de takıma yardımcı olabilmek için çok heyecanlıyım."

"YANILMIYORSAM SATIN ALMA OPSİYONU DA MEVCUT"

Transferine ilişkin bilgi veren Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama yanılmıyorsam satın alma opsiyonu da mevcut. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıp takıma beni almaları için belki de onlara ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Onun sonunda da kalıp kalamayacağımı göreceğiz." dedi.

"HOCAMIZLA GÖRÜŞTÜM"

Muçi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye inandığını ve farklı pozisyonlarda oynamaya açık olduğunu aktararak "Bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızla görüşmem de oldu. Hocamıza inanıyorum. Gayet iyi bir hoca olduğunu da düşünüyorum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

  
