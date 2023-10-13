Modric'ten Türkiye maçında küfür!

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric'in, Türkiye maçında hakem Anthony Taylor'a küfür ettiği ortaya çıktı.
Hırvatistan basınında yer alan haberde, Modric'in 88. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Taylor'a karşı küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi. Modric'in söz konusu pozisyonda İngiliz hakeme, "Kör anneni s.....m o... ç....u" dediği belirtildi.
Anthony Taylor'un Hırvatça bilmediği ve bu nedenle Modric'in pozisyonunu klasik bir hakeme tepki olarak yorumladığı ve deneyimli yıldıza sarı kart gösterdiği kaydedildi.
"TÜRKLER BİZİ ŞAŞIRTMADI!"
Luka Modric, Türkiye'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." açıklamasında bulunmuştu.
Hırvatistan basınında yer alan haberde, Modric'in 88. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Taylor'a karşı küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi. Modric'in söz konusu pozisyonda İngiliz hakeme, "Kör anneni s.....m o... ç....u" dediği belirtildi.
Anthony Taylor'un Hırvatça bilmediği ve bu nedenle Modric'in pozisyonunu klasik bir hakeme tepki olarak yorumladığı ve deneyimli yıldıza sarı kart gösterdiği kaydedildi.
"TÜRKLER BİZİ ŞAŞIRTMADI!"
Luka Modric, Türkiye'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." açıklamasında bulunmuştu.