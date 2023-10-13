Modric'ten Türkiye maçında küfür!

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric'in, Türkiye maçında hakem Anthony Taylor'a küfür ettiği ortaya çıktı.Hırvatistan basınında yer alan haberde, Modric'in 88. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Taylor'a karşı küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi. Modric'in söz konusu pozisyonda İngiliz hakeme,dediği belirtildi.Anthony Taylor'un Hırvatça bilmediği ve bu nedenle Modric'in pozisyonunu klasik bir hakeme tepki olarak yorumladığı ve deneyimli yıldıza sarı kart gösterdiği kaydedildi.Luka Modric, Türkiye'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından,açıklamasında bulunmuştu.