Mitchell: "Kobe'nin beni incelediği programı iki kez izledim bile"

Utah Jazz'in çaylak ismi Donovan Mitchell, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın ESPN'deki "Detail" programının kendisiyle ilgili olan bölümünü "Çoktan iki kez izlediğini" söyledi.



Kobe, "Detail" isimli programında hücum oyuncularının maç filmlerini, kendi zamanında nasıl inceliyorsa aynı şekilde inceliyor ve analiz ediyor.



Programın son bölümünde ise Kobe, Mitchell'ın playoff yarı finallerindeki rakipleri Houston Rockets'a karşı oynadıkları 1. maçtaki performansını pozisyon pozisyon ele alıyordu.



Geçtiğimiz gün muhabirlere konuşan Mitchell, kendisine bu sorulduğunda "İki kez izledim bile" yanıtını verdi:



"İki kez izledim bile. Sanki ben izliyormuşum gibi konuşarak anlatması çok güzeldi. Ama bazı anlarda direk 'Bu olamaz' veya 'Şu olamaz' diyordu. Ben de gülüyordum, çünkü haklıydı. Beni durduğum noktadan itmemeleri lazım. Yarı sahada top yakalamak olmaz. Bunun gibi ufak şeyleri, onun gibi bir adam anlatana kadar anlamıyorsunuz. Onun anlatış şekli çok mantıklıydı."



Kobe'nin Mitchell'ın oyununu anlattığı Detail bölümü ise şurada:







