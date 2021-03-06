Milli tenisçi Rusya'da finale yükseldi

ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te milli tenisçi finale yükseldi.

Haber; AA
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Milli tenisçi Rusya'da finale yükseldi
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06 Mart 2021 20:30
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.

Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.

 


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