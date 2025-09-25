25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Milli motosikletçiler, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağında piste çıkacak.

calendar 25 Eylül 2025 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçiler, İspanya'da piste çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonun 10. etabı İspanya'da 26-28 Eylül tarihlerinde MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İspanya'daki yarışlarda podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 469 puanla liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.


Redbull sporcusu Toprak, 27 Eylül Cumartesi günü ise TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışına çıkacak ve 28 Eylül Pazar günü de TSİ 12.00'de önce superpole yarışına ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında podyuma çıkma mücadelesi verecek.

WSBK'da Türkiye'yi temsil eden bir başka ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla MotorLand Aragon Pisti'nde Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte yarışacak.

Kadir Erbay, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun 10. ayağı da İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

Şampiyonada genel klasmanda 275 puanla ikinci sırada yer alan milli motosikletçi Can Öncü'nün yanı sıra Türkiye adına genç motosikletçi Kadir Erbay da ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda gaza basacak.

Can Öncü ile Kadir Erbay, İspanya'da 26 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara ve aynı gün de superpole yarışına katılacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.35'te hafta sonunun ilk yarışı, 28 Eylül Pazar günü TSİ 13.35'te de hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
