Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nı 9 kadın ve 8 erkek judocu temsil edecek.

calendar 03 Eylül 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judocular, Avrupa gençler şampiyonasında yer alacak!
Türkiye'den 17 sporcunun katılacağı Avrupa Gençler Judo Şampiyonası, 4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 42 ülkeden 372 sporcu tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 8 erkek judocu temsil edecek.


Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Begümnaz Doğruyol (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)

Erkekler: Berkay Aydın (60 kilo), Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Yücel Göker (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

