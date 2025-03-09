Milli güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

Milli sporcu Abdullah Toprak, serbest stil 65 kiloda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
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09 Mart 2025 00:46

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Toprak, adını finale yazdırdı.

Başkent Tiran'daki organizasyon, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda yapılan müsabakalarla başladı.

Şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan 5 milli güreşçinin tamamı yarı finalde mücadele etme başarısı gösterdi.

Türkiye'yi 65 kiloda temsil eden Abdullah Toprak, yarı finalde Khamzat Timourovitch Arsamerzouev'i (Fransa) 7-4 yenerek finale yükseldi. 

Abdullah, 9 Mart Pazar günü finalde bağımsız sporcu Amal Dzhandubaev ile karşılaşacak. 

Yarı final maçlarında rakiplerine yenilen Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo), yarın bronz madalya için mindere gelecek.


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