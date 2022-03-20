Milli ara Trabzonspor'a ilaç olacak

Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak bu sezon ligde ikinci kez kaybeden Trabzonspor'a milli ara adeta ilaç gibi gelecek. Son haftalarda sakat ve cezalı isimler nedeniyle bir türlü ideal 11'ini sahaya süremeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da bu sorunu ortadan kalkmış olacak.



Özellikle Marek Hamsik'in dönüşü bordo-mavili teknik heyetin elini büyük oranda güçlendirecek. Emin adımlarla şampiyonluğa gitmesinin yanında, Türkiye Kupası hedefi de bulunan Fırtına, milli aradan sonra Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu maçta Hamsik'in orta sahadaki varlığı Avcı'nın en önemli kozu olacak.Bunun yanında Rize karşısında üç penaltıda da başarılı olamayan, hatta son dakikada rakibini düşürerek mağlubiyete zemin hazırlayan Erce Kardeşler'in yerine cezasını tamamlayan Uğurcan Çakır tekrar kaleye geçecek.



Son haftalardaki form düşüklüğü sebebiyle kulübeye çekilen ve ikinci yarıda şans bulabilen Bakasetas da özel olarak çalışarak toparlanmak için adım atacak.Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı öncesi tek olumsuz detay ise Peres'in cezalı oluşu. Buna rağmen sağbekte bu sezon harikalar yaratan Dorukhan Toköz ile bu boşluk doldurulabilecek.



SIOPIS DUVARI



Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a kaybetse de Siopis'in orta alandaki performansı ve enerjisi ayakta alkışlandı. Hamsik'in yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Yunan futbolcunun önceki günkü karşılaşmadaki başarılı oyunu rakamlara da yansıdı. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan ve 70 kez topla buluşan Siopis bu alanda Ahmetcan ve Peres'in ardından üçüncü sırada yer aldı. 40 pas denemesinde %90 isabet oranı olan bordo-mavili oyuncu 2 de şut pası verdi. Yunan futbolcu ayrıca 21 kez girdiği ikili mücadelenin 15'ini kazanırken, 6 top kapma girişiminin üçünde başarılı oldu.





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