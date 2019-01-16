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Milan'da Hakan Çalhanoğlu yol ayrımında!

Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nın Red Bull Leipzig'e transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'da Hakan Çalhanoğlu yol ayrımında!
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16 Ocak 2019 15:44
Devre arası transfer döneminin gözde oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Milan ile ayrılma noktasına geldi.

İtalyan basınının haberine göre Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'in 20 milyon euroluk teklifinin ardından Milan Sportif Direktörü Leonardo, Hakan Çalhanoğlu'nun satılmasına onay verdi. Ancak takımdaki geleceği tartışılan Gennaro Gattuso, transferi veto etti.

PIATEK GELİRSE ALMANYA YOLCUSU

Leonardo'nun onay vermesine rağmen Gattuso'nun Türk yıldızı satmak istemediği ancak Krzysztof Piatek'in transfer edilmesi halinde Gattuso'nun da ikna edileceği kaydedildi.

Polonyalı forvet Krzysztof Piatek için 40 milyon euro teklif yapmaya hazırlanan Milan'ın FFP nedeniyle oyuncu satmak zorunda olduğu belirtilirken Çalhanoğlu veya Higuain'in Piatek gelmesi halinde gözden çıkartılacağı iddia edildi.

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