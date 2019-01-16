Milan'da Hakan Çalhanoğlu yol ayrımında!

Devre arası transfer döneminin gözde oyuncularındanile ayrılma noktasına geldi.İtalyan basınının haberine göre Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'inteklifinin ardından Milan Sportif Direktörü Leonardo, Hakan Çalhanoğlu'nun satılmasına onay verdi. Ancak takımdaki geleceği tartışılan Gennaro Gattuso, transferi veto etti.Leonardo'nun onay vermesine rağmen Gattuso'nun Türk yıldızı satmak istemediği ancak Krzysztof Piatek'in transfer edilmesi halinde Gattuso'nun da ikna edileceği kaydedildi.Polonyalı forvet Krzysztof Piatek için 40 milyon euro teklif yapmaya hazırlanan Milan'ın FFP nedeniyle oyuncu satmak zorunda olduğu belirtilirken Çalhanoğlu veya Higuain'in Piatek gelmesi halinde gözden çıkartılacağı iddia edildi.