Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan evinde Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan, Napoli'yi Theo ile devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 00:54
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan sahasında Napoli'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery