İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan sahasında Napoli'yi konuk etti.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0 kazanırken galibiyet golü 25. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezilk serisini 9 maça çıkaran Milan 52 puana ulaşırken, Napoli 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Monza'ya konuk olurken Napoli evinde Genoa'yı ağırlayacak.