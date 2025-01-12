İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, Cagliari'yi konuk etti.



Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Milan'ın golünü 51. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Cagliari'ye beraberliği getiren gol ise 55. dakikada Nadir Zortea'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Milan, 28 puanla 7. sırada yer aldı. 18 puana ulaşan Cagliari ise 18. sırada konumlandı.



Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Como'ya konuk olacak. Cagliari ise Lecce'yi ağırlayacak.