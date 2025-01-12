Milan evinde Cagliari'ye diş geçiremedi

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan evinde Cagliari'ye diş geçiremedi
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12 Ocak 2025 00:50
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, Cagliari'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Milan'ın golünü 51. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Cagliari'ye beraberliği getiren gol ise 55. dakikada Nadir Zortea'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Milan, 28 puanla 7. sırada yer aldı. 18 puana ulaşan Cagliari ise 18. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Como'ya konuk olacak. Cagliari ise Lecce'yi ağırlayacak.
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