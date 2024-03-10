Milan, Empoli'yi tek golle geçti

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan evinde Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, Empoli'yi tek golle geçti
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10 Mart 2024 19:06
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan evinde Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Stefano Pioli'nin ekibi San Siro'da oynanan maçı 40. dakikada Christian Pulisic'in attığı gol ile 1-0 kazanırken, Pulisic bu sezonki 10. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Milan 59 puana yükselirken, Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli 25 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşırken, Empoli evinde Bologna'yı ağırlayacak.
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