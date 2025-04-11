Milan, deplasmanda güle oynaya kazandı!

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Milan, deplasmanda Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan, deplasmanda güle oynaya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 23:43
İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Milan, Udinese'ye konuk oldu.

Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada Starhinja Pavlovic, 74. dakikada Theo Hernandez ve 81. dakikada Tijani Reijnders kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Milan, puanını 51'e yükseltti. Udinese, 40 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Atalanta'yı konuk edecek. Udinese, Torino deplasmanına gidecek.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery