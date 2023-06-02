Milan, Chelsea'nin yıldızının peşinde!

İtalya Serie A ekibi Milan, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan, Chelsea'nin yıldızının peşinde!
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02 Haziran 2023 17:15
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon bekleneni veremeyen Milan, gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.

İtalyan devi Chelsea'den ayrılacağı konuşulan Hakim Ziyech'i gündemine aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, Hakim Ziyech'in menajeri ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız oyuncunun İtalya'da oynamaya sıcak bakabileceği iddia edildi.

CHELSEA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM 20 MİLYON EURO

Chelsea, Faslı oyuncusu Ziyech için en az 20 milyon euro'luk satış fiyatı belirledi. İngiliz devinin bu fiyatın altına oyuncuyu satmayı düşünmediği aktarıldı.

Chelsea ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmaya çıkarken 3 asist kaydetti.

Hakim Ziyech'in ismi Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de geçiyor.


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