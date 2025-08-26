26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Milan, Adrien Rabiot için devrede!

Galatasaray'ın gündemindeki Adrien Rabiot için Milan somut adımlar attı. Marsilya forması giyen Fransız orta saha, Allegri'nin talebiyle İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

calendar 26 Ağustos 2025 19:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için harekete geçti.
 
Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak Marsilya forması giyen Rabiot'nun transferi için somut girişimlerde bulundu.
 
Taraflar, transferin mali şartları ve diğer detayları üzerine görüşmeler yapıyor. Transfer gerçekleşirse, Rabiot Serie A'ya geri dönüş yapacak.
 
Bu transferin arkasında Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin doğrudan talebi bulunuyor. Allegri, Juventus döneminde birlikte çalıştığı Rabiot'yu yeniden takımda görmek istiyor.
 
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun sonunda Juventus'tan ayrılarak Marsilya'ya transfer olmuştu. Şimdi ise İtalya'ya dönüş ihtimali yeniden masada.
 
SEZON PERFORMANSI
 
Marsilya'da geçen sezon 31 maçta süre bulan Adrien Rabiot, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
