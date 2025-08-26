Milan, Adrien Rabiot için devrede!

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için harekete geçti.

Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak Marsilya forması giyen Rabiot'nun transferi için somut girişimlerde bulundu.

Taraflar, transferin mali şartları ve diğer detayları üzerine görüşmeler yapıyor. Transfer gerçekleşirse, Rabiot Serie A'ya geri dönüş yapacak.

Bu transferin arkasında Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin doğrudan talebi bulunuyor. Allegri, Juventus döneminde birlikte çalıştığı Rabiot'yu yeniden takımda görmek istiyor.